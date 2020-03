Amici 2020, “Valentin ha chiesto soldi dello sponsor”/ La rivelazione di Zerbi

La tempesta su Valentin non accenna a calmarsi. In queste ore si parla di un possibile passo indietro di Maria de Filippi nel prossimo serale di Amici 19 ma tutto lascia pensare che non è così. Sulla questione si è espresso Giuliano Peparini, interdetto per quello che è successo ma sicuro del fatto che nessuno debba sputare su un’occasione del genere. A lui si sono aggiunti anche Marcello Sacchetta e altri protagonisti del programma ma non Natalia Titova che continua a mantenere il silenzio sulla questione e ha messo addirittura un mi piace al primo post di Valentin dopo l’eliminazione da Amici 2020. Lo stesso ha fatto Francesca Tocca che ha commentato con un cuoricino il messaggio del ballerino ricevendo poi in “dono” un video delle loro esibizioni con tanto di dedica e di cuore.

“VALENTIN HA CHIESTO I SOLDI DELLO SPONSOR AD AMICI 2020”

Sulla loro possibile liason ad Amici 2020 il dubbio rimane ma l’ennesimo colpo di scena arriva dal pomeridiano di ieri che ha portato Rudy Zerbi in casetta per affrontare i ragazzi rei di aver usato parole poco carine nei suoi confronti. Il professore ha rivelato che Valentin ha voluto lasciare il programma prendendosi gioco dei suoi stessi compagni lasciando capire che Jacopo non è niente in confronto a lui e, alla fine, a telecamere spente, ha chiesto anche i soldi dello sponsor come se qualcosa gli sia dovuto. Lo stesso Peparini aveva spiegato che dietro le quinte, 24 ore al giorno, accadono cose che non si vedono in tv, lasciando capire che ci sia qualcosa che non sappiamo, e allora perché la Titova e Francesco Tocca continuano a riempirlo di like e cuori? Qual è la verità?



