Amici 2020: Valentin, insulti e frasi omofobe contro Javier/ Un video lo incastra!

Dopo il video in cui corregge Natalia Titova e quello in cui si scaglia contro Francesca Tocca, arriva un terzo video inedito su Valentin Alexandru. La sua uscita di scena dal serale di Amici 2020 continua a far discutere, soprattutto dopo le immagini ormai virali sui social. L’ultimo in particolare ha fatto infuriare molti fan della trasmissione. Il filmato risale alle primissime settimane di scuola della nuova classe. Tutti stanno mangiando ma si infiamma una discussione tra Valentin e Javier. Una parte è stata mostrata al tempo nel daytime, ma sono state censurate le parole più pesanti che usa Valentin verso Javier e che in questo video vengono invece svelate. Si parla di una nuova coreografia: il cubano la mostra a Valentin che, osservati i movimenti, non esita a commentare: “Dobbiamo fare così? No, io non sono omosessuale”.

Valentin contro Javier ad Amici 2020: frasi omofobe e non solo

Valentin rifiuta la coreografia e ma Javier discute la sua poca apertura mentale in questo senso. “Non devi essere gay per ballare questo stile. – replica – È un ragionamento stupido”. Valentin è irremovibile e si scaglia contro Javier: “A parte che tu sei stupido. Quando facevi questi movimenti sembravi un gay – inizia ad offenderlo Dumitru – . Tu anche quando parli sembri gay. Al di là di questa danza, sei un po’ gay!”. Javier lascia allora il tavolo e si allontana da lui, palesemente infastidito. Ma Valentin prosegue, intimando al cubano di smetterla di avere questo atteggiamento con lui altrimenti avrebbe dimenticato della presenza delle telecamere. Il video inedito si conclude con il tentativo vano degli altri allievi della scuola di placare gli animi del ballerino. Javier lascia allora la stanza e Valentin finisce per prendersela anche con Talisa che cercava di placarlo: “Ma che caz.o vuoi?”, le risponde sul finale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA