Amici 2020, Valentin Vs Natalia Titova e Francesca Tocca/ Video lite:”Fa schifo, trovati due passi…”

E ci risiamo. Siamo ancora qui a parlare di Valentin perché dopo quello che è successo nei giorni scorsi, nell’ultimo serale di Amici 2020 ancora c’è qualcosa di poco chiaro. Maria de Filippi ha mandato via in malo modo il ballerino che si è fermato dietro le quinte e, a telecamere spente, secondo quanto rivela Rudy Zerbi, ha chiesto di avere i soldi dello sponsor. Fin qui niente di nuovo se non fosse che rimangono ancora oscuri i motivi della rabbia della sanguinaria che ha parlato di scontri in sala con la maestra Natalia Titova e con la stessa Francesca Tocca che, però, continuano a riempirlo di like e cuoricini sui social. Proprio a sostegno di questa teoria ecco spuntare un misterioso video in cui si vede Valentin comportarsi come abbiamo già avuto modo di vedere durante i daytime ovvero inveendo contro i professionisti e la Titova al grido di: “Tagliate la musica, fa schifo”.

VALENTIN, LITE CON NATALIA TITOVA E FRANCESCA TOCCA AD AMICI 2020?

Secondo il ballerino la coreografia che stava mettendo in piedi non era perfetta come doveva e solo per via della musica da una parte e di Francesca Tocca dall’altra rea di non “saper trovare due passi da sola”. La discussione ha lasciato tutti senza parole ed è per questo che Valentin ha preso subito la parola sui social sottolineando il fatto che in sala succede sempre qualcosa di questo tipo perché dopo tante ore la tensione e il nervosismo sono all’ordine del giorno: “Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala di ballo dalla mattina fino alla sera sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono accadere . Voglio ringraziare a tutto il “team latino ” con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima”. Situazione risolta quindi?

Ecco il post integrale di Valentin su Instagram:





