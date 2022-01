Amici 2021-2022/ Anticipazioni registrazione puntata 9 gennaio: nuova sfida per LDA?

Amici 2021-2022, anticipazioni registrazione puntata 9 gennaio

Gli allievi della scuola di Amici 2021-2022 tornano in studio oggi, sabato 8 gennaio, per registrare la prima puntata del 2022, in onda domenica 9 gennaio, alle 14 su canale 5. Dopo i primi medi si studio, sfide, varie prove ed esami, per gli allievi, inizia ufficialmente la fase più importante del talent show. Con gennaio, infatti, si apre ufficialmente la corsa al serale di Amici che andrà in onda subito dopo la nuova edizione di C’è posta per te, in onda a partire da questa sera. Maria De Filippi, nella prima registrazione del nuovo anno, accoglierà gli allievi con una serie di novità.,

Difficile capire se già oggi saranno svelate le regole per conquistare una maglia per il serale di Amici 2021-2022, anticipazioni registrazione puntata 9 gennaio. Gli allievi della scuola di Amici 21 tornano a difendere il banco dopo le tensioni delle festività natalizie.. Un ruolo fondamentale, tuttavia, potrebbero giocarlo i professori. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto; Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per la danza, avranno un ruolo fondamentale nell’assegnazione delle ambite maglie che aprono la porta al serale? Probabilmente sì.

Tensioni tra gli allievi di Amici 2021-2022: punizioni per le pulizie?

Le festività natalizie non sono state totalmente serene per gli allievi di Amici 2021-2022. In casetta, a causa delle pulizie, le discussioni non sono mancate e, tra LDA ed Elena è scoppiata una furiosa lite durante la quale sono volate anche parole forti. “Tra me e Luca non c’è dialogo. Non c’è collaborazione tra di noi. Cambiamoci” ha dichiarato la cantante quando i ragazzi si sono ritrovati a parlare della gestione della pulizia della casa.

“Quando una fa la santa e non è vero io impazzisco. Sto impazzendo […] Stai sparando sulla croce rossa perché ci sono questi che sono microfoni e queste che sono telecamere. Fino e mo non ti ci ho mandato perché ho rispetto, ma altrimenti sai quante volte”, ha ribattuto LDA. “Non mi parlare di rispetto Luca, perché dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte”, ha replicato ancora la cantante prima di chiudere l’argomento. La gestione della pulizia della casa continua ad essere un problema per gli allievi. La prima registrazione del nuovo anno porterà le prime punizioni per le condizioni della casetta?



LDA e Serena i primi allievi in sfida?

Le sfide nella scuola di Amici2021-2022 continueranno prima dell’apertura ufficiale della fase della corsa al serale. Quali allievi affronteranno le prime sfide del 2022? Quelli ancora a rischio sembrerebbero essere LDA e Serena. Il cantante non è ancora riuscito a conquistare la fiducia di Anna Pettinelli che mette in discussione la sua permanenza nella scuola sin dalle prime settimane. L’insegnante, dunque, sceglierà di metterlo ancora in sfida?

Ad Amici 2021-2022 stessa sorte potrebbe toccare alla ballerina Serena che è entrata nella scuola con il sostegno di Raimondo Todaro. Alessandra Celentano in primis, ma anche Veronica Peparini, hanno messo in discussione il suo talento. Finora Serena è sempre riuscita a difendere la propria maglia, ma non è escluso che le due insegnanti di danza possano provare a far entrare un altro allievo inviandole la famosa busta rossa della sfida.

