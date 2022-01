Amici 2021-2022/ Diretta puntata 9 gennaio: Alice conquista il banco, Rudy Zerbi sospende…

Anticipazioni Amici 2021-2022, puntata 9 gennaio

Dopo la tradizionale pausa per le festività natalizie, torna oggi l’appuntamento pomeridiano con Amici 2021-2022. Giudice speciale di questa puntata sarà Arisa che avrà il compito di valutare e giudicare le esibizioni dei giovani. Dopo l’abbandono al talent, Arisa torna da fresca vincitrice del programma “Ballando con le stelle”. Preferiti di Arisa sono stati Sissi e Lda. Nicol, Luigi e Albe sono invece finiti in sfida proprio in virtù della classifica stilata dalla cantante lucana. Ospite della puntata sarà Coez. In questa puntata, Alessandra Celentano deciderà di assegnare la maglia a Cosmary sottolineando i suoi miglioramenti. La maestra di ballo però specifica che c’è ancora strada da fare ma che ha voluto premiare il suo atteggiamento. LdA e Sissy sono finiti in sfida riuscendo però a vincerla. Ad essere esonerate dalla sfida sono state Rea e Nicole perché sono state le uniche a svolgere i compiti assegnati agli alunni.

Nella puntata di Amici 2021-2022 si parlerà anche delle coppie nate all’interno del programma. Verranno mostrate due clip, sulla coppia Dario e Sissy e quella recente di Alex e Rosmary. Proprio lo scorso mese, Dario e Sissy si erano scambiati il primo bacio davanti le telecamere. La stessa Sissy si era confidata con Nicol rivelandole di essere felice per il rapporto che si stava creando con il ballerino. Brutte notizie invece per Elena. Rudy Zerbi ha deciso infatti di sospenderle la maglia facendole capire inoltre di aver trovato anche una valida sostituta. Pare che Rudy Zerbi abbia preso questa decisione dopo aver saputo che non c’era nessun produttore pronto a produrre il suo inedito.

Amici 2021-2022: Alice conquista il banco

Carola, Mattia e Cristiano non si sono potuti esibire ad Amici 2021-2022 a causa di un infortunio. Nella scuola di Amici è stato però aggiunto un altro banco. Alice è diventata una nuova allieva di “Amici” dopo aver convinto tutti e tre i professori che hanno deciso di non operare alcuna sostituzione limitandosi ad aggiungere un banco. Gli insegnanti sono rimasti colpiti al casting da Alice tanto che la giovane ballerina non ha dovuto affrontare sfide. Alessandra Celentano nota dei miglioramenti in Serena e le fa i complimenti. La professoressa di ballo ha poi criticato Christian sottolineando come il giovane balli sempre uguale a se stesso. Nel corso della puntata, è stato ammonito anche Albe, responsabile di non collaborare con gli altri alle faccende domestiche.

Intanto, emerge in queste ore un’indiscrezione su Amici 2021-2022. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno partecipato alla registrazione della puntata di “Amici” da casa. I tre professori erano in collegamento e non in studio. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni al riguardo anche se tutto fa presumere che anche lo spettro Covid abbia colpito il programma.



