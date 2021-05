Amici 2021, Aka7even, Sangiovanni e Deddy: pagelle dei cantanti/ “Sangio” da 9, vittoria e premi

Amici 2021 Categoria canto, spadroneggia Sangiovanni

La finale di Amici 2021 è iniziata subito con il botto con le esibizioni dei tre cantanti Aka7even, Sangiovanni e Deddy che si giocano la vittoria per circuito dedicato al canto. Per decidere il nome del vincitore di questa manche è stato fatto un punteggio composto per il 50% dal voto degli spettatori da casa e per il restante 50% dai voti da parte di professori e giuria. A rompere il ghiaccio è stato Aka7even che ha cantato il suo ultimo inedito ‘’Loca’’. Dopo è stato il turno di Deddy con ‘’Zero passi’’ e infine Sangiovanni che si è esibito portando ‘’Lady’’.

Per il secondo giro di esibizioni è stato il turno delle cover. Ha iniziato Deddy con ‘’Non fa per me’’, seguito da Sangiovanni con ‘’Tanti auguri’’ per finire con Aka7even che ha cantato ‘’Hypnotized’’. Un ultimo giro di performance ha visto in gara di nuovo gli inediti. E’ partito Sangiovanni con ‘’Tutta la notte’’, il secondo è stato Aka7even con ‘’Yellow’’ per finire con Deddy e la sua ‘’Il cielo contromano’’.

Il risultato delle votazioni ad Amici 2021 fatte per metà dal televoto e per metà da professori e giuria ha premiato Sangiovanni come primo protagonista della finalissima. Inoltre gli è stato assegnato in diretta il premio della critica, sono stati i giornalisti collegati per la finale ad avere il compito di dare il proprio voto. La maggioranza ha fatto il suo nome facendolo così vincere € 50.000.

Pagelle categoria canto della finale di Amici 2021

In occasione delle prime esibizioni fatte ad Amici 2021, abbiamo avuto l’occasione di riascoltare i singoli dei ragazzi che conosciamo già molto bene. Stanno infatti già riscontrando un ottimo risultato sia in streaming, sia in download che in radio.

Sangiovanni è indubbiamente quello che non ne sbaglia una: sono forti i suoi pezzi, ha 18 anni e scrive come se avesse vissuto 18 vite, e pure sulle cover ci mette il suo zampino a rendere tutto più fresco. Voto: 9.

Aka7even ha cantato le sue ”Yellow”, ”Loca” e la cover ”Hypnotized”. Lui riesce a passare da una ballad romantica ad una hit con una facilità incredibile, interpretando quello che sta cantando al 100% senza lasciarsi distrarre. Voto: 8.

Deddy, tra loro tre, è quello che forse non si riesce ad inquadrare totalmente. Nonostante abbia la stessa età e la stessa esperienza degli altri compagni di finale, si avverte che ha ancora da sperimentare per arrivare al loro livello. Voto: 6.

