Amici 2021/ Anticipazioni 22 settembre: Giacomo alla conquista di un banco

Amici 21: anticipazioni e diretta puntata 22 settembre

Amici 2021 torna in onda oggi, mercoledì 22 settembre, alle 16.10 su canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. Gli allievi che hanno già conquistato la storica maglia azzurra della scuola più famosa d’Italia hanno scoperto le regole della loro permanenza non nascondendo la paura per tutte le prove, sfide ed esami che dovranno affrontare ogni settimana per poter restare nella scuola. Chi, invece, non è ancora sicuro di poter avere l’ambita maglia è Giacomo la cui performance non ha convinto totalmente gli insegnanti di canto.

Ad aver espresso dubbi sul talento di Giacomo è stata Anna Pettinelli che non lo considera molto originale. Rudy Zerbi, invece, ha deciso di dare una possibilità a Giacomo dandogli una busta rossa per poter fare una sfida con uno degli allievi già presenti nella scuola. Giacomo ha cominciato a preparare la sfida augurandosi di poter superare la sfida.

Nunzio già beniamino del pubblico?

Tra gli aspiranti al banco c’è anche il ballerino di latino Nunzio che scoprirà se sarà lui il prescelto di Raimondo Todaro solo nel corso del prossimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Il ballerino, tuttavia, ha già conquistato la simpatia del pubblico con la sua allegria ed energia. Un’energia che sta coinvolgendo anche gli altri ragazzi, in primis LDA.

Nunzio, infatti, è stato il primo a consolare Luca D’Alessio che ha versato alcune lacrime parlando della propria famiglia. Simpatico, sicuro di sè e determinato ad entrare nella scuola, riuscirà a conquistare la fiducia di Raimondo Todaro con cui ha studiato in passato? Lo scopriremo presto.

