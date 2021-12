Amici 2021/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: è amore tra Elena e LDA?

Amici 2021: Mattia messo a dura prova

Oggi, mercoledì 1 dicembre, alle 16.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il daily di Amici 2021. Sono giorni molto importanti per gli allievi della scuola in vista delle sfide della dodicesima puntata, che andrà in onda domenica 5 dicembre. Gli studenti continuano a preparare le rispettive coreografie e canzoni assegnate dai professori. Maglia ancora sospesa per il ballerino Mattia, che non ha è ancora riuscito a convincere il suo maestro, Raimondo Todaro. Il professore ha chiesto allo studente di eseguire 3 giri a sinistra sul piede sinistro: riavrà la sua felpa solo quando riuscirà a farli correttamente. Mattia si è subito messo a provare: riuscirà a riconquistare la fiducia di Todaro? Nicol si è esibita in studio cantando il suo inedito “Spotify”. “Brava Nicol che hai affrontato il tuo disagio e ti sei vestita con i leggins e ti sei truccata. Sei un esempio per tutte le ragazze che, come eri tu, sono insicure del loro aspetto, STIMA”, ha commentato un utente su Twitter.

Anche Alex e Tommaso dovranno sostenere una sfida nel prossimo pomeridiano di Amici 2021. I due cantanti sono arrivati ultimi nella gara inediti giudicata da Giulia Michelini. I due cantanti riusciranno a riprendersi la felpa? O dovranno fare spazio a qualche new entry? Occhi puntati su LDA ed Elena: cresce il feeling tra i due. La loro conoscenza, come raccontato nella puntata del 28 novembre, pare sia iniziata subito dopo i provini, durante i quale i due si sono conosciuti. Nell’ultimo daytime LDA è apparso abbastanza interessato alla sua coinquilina e per questo ha deciso di riprendere con lei i rapporti da dove si erano interrotti. Baci e abbracci in casetta per loro.

