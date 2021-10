Amici 2021/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: la sfida di LDA

Amici 2021: anticipazioni puntata 14 ottobre

Giovedì 14 ottobre, alle 16.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il daytime di Amici 2021. Dopo le sfide di Mattia, Christian e Luigi che hanno difeso la propria maglia dopo essere finiti in sfida per un provvedimento disciplinare, nel corso del daytime in onda oggi, andrà in onda la sfida di LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, esattamente come i compagni, è finito in sfida dopo la decisione della produzione di punire gli allievi per le condizioni della casa in cui vivono. Luca D’Alessio riuscirà a vincere la sfida restando nella scuola?

AMICI 2021/ Anticipazioni registrazione 13 ottobre: eliminati e new entry, Flaza…

Dalle anticipazioni sappiamo che LDA riuscirà a difendere la propria maglia convincendo i professori con il suo inedito che non avranno dubbi e gli permetteranno di continuare l’avventura nella scuola di Maria De Filippi. Nel corso del daytime, poi, ci dovrebbe essere spazio anche per gli altri allievi chiamati a confermare la maglia.

Inder eliminato da Amici 2021/ Anna Pettinelli lo manda via: "Mi hai deluso"

Amici 2021: Tommaso divide i professori

Tutti gli altri allievi saranno chiamati a confermare la maglia davanti alla commissione degli insegnanti. Su Tommaso ci sarà una piccola discussione. Il cantante è entrato nella scuola per volontà di Lorella Cuccarini che ha creduto subito nel suo talento. Sarà ancora così o ci sarà qualche ripensamento?

Chi, invece, non riuscirà ad esibirsi sarà Serena alle prese con un piccolo infortunio. La ballerina dovrebbe recuperare nel giro di pochi giorni, ma riuscirà a convincere Alessandra Celentano e Veronica Peparini che non hanno mai creduto realmente nel suo talento contrariamente a Raimondo Todaro che ha deciso di darle una possibilità?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme?/ Frase di Maria De Filippi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA