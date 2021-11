Amici 2021/ Anticipazioni puntata 23 novembre: tensioni in vista delle sfide

Amici 2021, anticipazioni puntata 23 novembre

Oggi, martedì 23 novembre, alle 16.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il daily di Amici 2021. Sono giorni molto importanti per gli allievi della scuola: la decima puntata del pomeridiano, in onda sabato 20 novembre, si è conclusa con una serie di sfide previste per la prossima settimana: LDA, Simone e Andrea, risultati i peggiori nella gara cover, sono in sfida per mantenere il loro banco. Luca D’Alessio è finito nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli, Rudy Zerbi è stato tentato di sospendere la maglia a Simone, mentre Andrea non ha raggiunto la sufficienza. I tre ragazzi dovranno lavorare duramente durante questa settimana per preparasi alle sfide di sabato 27 novembre. Andrea ha vissuto un momento di sconforto, ma è stato subito tranquillizzato da Anna Pettinelli: “Non ha senso. Non si può piacere a tutti purtroppo. Credo che Rudy voglia metterti in sfida con Elena, ma tu stai tranquillo e continua a lavorare”.

Maria De Filippi vs LDA: "Le p*lle dove le abbiamo?"/ Amici 2021: "Vai in sfida!"

Amici 2021: nuove sfide e tensioni in casetta

Anche LDA ha avuto un duro sfogo dopo lo 0 di Anna Pettinelli: “Non ho più parole. A questo punto potrei fare qualsiasi cosa. Ogni settimana in sfida sto. Valuta almeno come ho cantato”. Nel daytime di ieri Carola e Tommaso hanno confermato la maglia, mentre Elena dovrà affrontare una nuova sfida nell’undicesima puntata per volere del Professor Rudy Zerbi. Sui social in molto hanno criticato la vittoria di Tommaso, in sfida con Elena: “Adesso mi dovete dire chi ha pagato Tommaso per stare lì dentro ha stonato come una campana quella Elena era top e ha vinto?! Come è possibile”, “Tommaso chiaramente figlio di qualcuno, altrimenti non si spiega” e “Tommaso a me è indifferente, anche se un po’ di tenerezza mi fa, la sfidante era superiore a lui secondo me…”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Appuntamento alle 16.10, dopo Uomini e Donne, su Canale 5 per una nuova puntata del daily di Amici.

