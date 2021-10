Amici 2021/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: buste rosse in arrivo? Luigi rischia

Amici 2021, anticipazioni puntata 26 ottobre

Non solo Tommaso in sfida. Altri concorrenti di Amici 2021, nel daytime in onda oggi, martedì 26 ottobre, alle 16.10 su canale 5, potrebbero ricevere la busta rossa. Tommaso, arrivato ultimo nella gara degli inediti giudicata da Giorgia, dopo aver vinto una sfida, dovrà affrontarne un’altra. Una prova difficile che il cantante di Lorella Cuccarini è pronto a preparare per difendere il proprio posto nella scuola.

Albe tradisce la fidanzata con Serena di Amici 2021/ L'ex Giulia sbotta:"Ho scoperto la verità in tv.."

“Secondo me devi un po’ rompere gli argini, è arrivato il momento. Devi un po’ lasciarti andare. Tu sei un grande lavoratore perchè ti vedo durante la settimana. Sei un ragazzo molto preciso, molto educato, lavori tanto, ma comincia ad osare e a chiedere anche di più a te stesso” – afferma l’insegnante durante l’incontro con Tommaso in vista della preparazione della nuova sfida. “Non mi interessa se sbagli. Questo è il momento in cui uoi sbagliare. Fai dei tentativi, rischia osa. Non stare sempre con il freno tirato”, aggiunge provando a dare una scossa al suo allievo.

Valentin Dumitru attacca Raimondo Todaro dopo bacio a Francesca Tocca?/ "Hai usato…"

Amici 2021: Luigi in sfida?

Quella di Tommaso, probabilmente, non sarà l’unica sfida del prossimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Tra i cantanti potrebbe essere a rischio Luigi. Il cantautore della squadtra di Rudy Zerbi è finito alla penultima posizione nella classifica stilata da Giorgia: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli proveranno a mettere a rischio la sua permanenza nella scuola con una sfida?

Tra i ballerini, invece, potrebbero finire in sfida Serena di Raimondo Todaro, ma anche l’ultimo arrivato, Guido la cui performance nello scoperso pomeridiano non ha totalmente convinto Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Per scoprire, dunque, chi finirà in sfida, non ci resta che aspettare il nuovo daytime.

AMICI 2021/ Eliminati, diretta 24 ottobre: Giacomo perde la sfida e Zerbi si commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA