Amici 2021/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: nuova sfida per i ballerini?

Il daytime di Amici 2021 torna in onda oggi, giovedì 28 ottobre, alle 16.10 su canale 5, con una nuova puntata in vista del pomeridiano di Amici di domenica 31 ottobre. Dopo lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini che continuano ad avere visioni differenti e la decisione di Raimondo Todaro che non vuole che i suoi allievi Christian e Serena eseguano una coreografia scelta dalla Celentano, nella puntata del daytime in onda oggi, ci saranno nuove sfide per gli allievi della scuola più famosa d’Italia.

Nelle scorse settimane, i cantanti si sono sfidati prima sulle cover e poi sugli inediti in due sfide giudicate rispettivamente da Ermal Meta e Giorgia. La classifica di quest’ultima ha portato alla sfida di Tommaso mentre i ballerini, finora, si sono sfidati una sola volta sull’improvvisazione. Nel corso del daytime di oggi, i ballerini potrebbero affrontare una nuova sfida.

Dalle anticipazioni della registrazione del nuovo pomeridiano di Amici 2021 sappiamo che un ballerino è finito in sfida dopo essere finito all’ultimo posto della classifica stilata da Emanuel Lo e Anbeta. Per i ballerini, dunque, sono in arrivo nuove sfide? Nel corso del nuovo daytime, dunque, gli allievi ballerini potrebbero essere chiamati in studio da Maria De Filippi per affrontare nuove sfide.

A giudicarli dovrebbero essere proprio Emanuel Lo e Anbeta che valuteranno la tecnica, la presenza scenica, la capacità d’improvvisare. Nel corso del daytime, poi, non mancheranno i momenti più dolci tra gli allievi tra cui stanno nascendo sempre più simpatie. Dopo Serena e Albe, quale sarà la prossima coppia che si formerà?

