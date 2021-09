AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 28 settembre: con chi va in sfida Giacomo?

Amici 2021, anticipazioni puntata 28 settembre

Amici 2021 torna in onda oggi, martedì 28 settembre, alle 16.10 su canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. Ormai i banchi della classe sono tutti occupati, dopo l’ingresso di Rea, Kandy, Elisabetta, Mattia e Mattias. Per ballerini e cantanti non resta che lavorare sodo per continuare a indossare la maglia di Amici. Giornate difficile per Mirko, il ballerino scelto da Alessandra Celentano. L’insegnate di ballo, infatti, gli ha sospeso la maglia perché vuole vedere un cambio di atteggiamento da parte dal ragazzo che non sembra sfruttare a pieno l’occasione ricevuta. Mirko avrà iniziato a mostrarsi più positivo durante le lezioni? Intanto la cantante Gea ha superato il casting ed è stata scelta da Anna Pettinelli: la ragazza dovrà affrontare una sfida con uno degli studenti di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Amici 2021: chi sfiderà Giacomo?

Sarà Flaza a dover affrontare la sfida con Gea: Anna Pettinelli, infatti, ha fatto recapitare alla giovane cantautrice la busta rossa della sfida. “Flaza è carina, ma non sa di niente. È trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare. Sembra Alice nel paese delle meraviglie”, ha scritto la professoressa, senza mezze misure. La ragazza è apparsa molto preoccupata: come affronterà questi giorni prima della sfida. Rudy Zerbi, invece, non ha ancora scelto chi mandare insieme fida con Giacomo. Il cantante non è ancora entrato nella scuola e ha già in mano una busta rossa: il ragazzo dovrà sfidare uno degli allievi di Anna Pettinelli. Ma chi sarà tra Inder, Albe, Kandy ed Elisabetta? Intanto Giacomo ha cominciato a preparare la sfida…

