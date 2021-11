AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 3 novembre: LDA si prepara per la sfida

Amici 2021: anticipazioni puntata 28 ottobre

Il daytime di Amici 2021 torna in onda oggi, mercoledì 3 novembre, alle 16.10 su Canale 5, con una nuova puntata in vista del pomeridiano di Amici di domenica 7 novembre. Dove siamo rimasti? Nella settima puntata di Amici 21 non c’è stata alcuna eliminazione. Mattia, Domenico Guido e Christian hanno vinto le loro sfide nel ballo, così come Tommaso, che ha avuto la meglio su Thomas nel canto. Nella scuola di Amici 2021 è arrivata Sissy, già nota al pubblico per aver partecipato a X Factor Italia. La cantautrice ha incontrato i 3 docenti di canto e nelle prossime ore comunicherà con chi collaborerà. Inoltre, durante il daily di ieri, si sono viste le lacrime di LDA, ancora una volta criticato da Anna Pettinelli: “Potevo sbagliarle tutte, ma quella no. E invece ho sbagliato”.

LDA piange ad Amici 2021/ Colpa di Anna Pettinelli: "Impreciso, poca personalità..."

Amici 2021: LDA si prepara per la sfida

Nella casetta Albe e Luigi hanno cercato di consolare LDA (nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio di Gigi): “Per me hai spaccato e hai dimostrato di avere 2 c******i così!”, ha detto Nicol. Purtroppo per il cantante napoletano è arrivata una busta rossa: un cantante di nome Ema ha conquistato Anna Pettinelli che lo vorrebbe subito nella scuola. LDA sfiderà l’aspirare allievo nell’ottava puntata di Amici 21, in onda domenica 7 novembre su Canale 5. Alex, allievo di Lorella Cuccarini, ha vinto la gara cover e ha quindi l’opportunità di cantare il suo secondo inedito, “Tre silenzi”, in studio. Nel daytime di oggi, mercoledì 3 novembre, vedremo LDA e gli altri ragazzi della scuola prepararsi in vista dell’ottava puntata, che verrà registrata proprio oggi pomeriggio. Appuntamento alle 16.10 su Canale 5.

