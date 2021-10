AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: 4 allievi in sfida, chi saranno?

Amici 2021, anticipazioni puntata 5 ottobre

Amici 2021 torna in onda oggi, martedì 5 ottobre, alle 16.10 su Canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. Dopo lo speciale di domenica di Amici 2021, i ragazzi sono stati chiamati in casetta dove gli è stato mostrato un video con immagini delle condizioni di estremo disordine all’interno dell’abitazione: “La produzione ha deciso di aspettare 15 giorni”. Sullo schermo, però, continuano a scorrere immagini della casa: bottiglie vuote sul comodino, scarpe lasciate in giro, piatti accumulati da lavare, muffin mezzi mangiati abbandonati sul tavolo… La produzione ha quindi deciso di prendere dei provvedimenti: due cantanti e due ballerini verranno messi in sfida, a sorteggio, nella prossima puntata di Amici 2021. Tutti gli allievi si danno la colpa a vicenda.

Amici 2021: chi andrà in sfida a causa del provvedimento disciplinare?

Nicol non riesce a trattenere il suo disappunto: “Il problema è il motivo per cui potrei andare in sfida e non sta né in cielo né in terra. Vi rendete conto che deve essere messo in discussione il nostro sogno, perché abbiamo lasciato la casa una mer*da?”. Tommaso e Nicol invitano i più responsabili del disordine in casa a farsi avanti. I ragazzi chiedono alla produzione di poter scegliere loro chi mandare in sfida, invece del sorteggio. Nicol non sa chi votare, mentre Flaza e Albe non vogliono scrivere il bigliettino con i nomi. Alla fine, viene lasciato un contenitore con i nomi indicati. Chi saranno i 2 ballerini e i 2 cantanti che andranno in sfida? Lo scopriremo nella puntata di oggi, martedì 5 ottobre, del daytime di Amici 2021.

