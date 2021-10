Amici 2021/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: il web preoccupato per Christian

Amici 2021, anticipazioni puntata 6 ottobre

Amici 2021 torna in onda oggi, mercoledì 6 ottobre, alle 16.10 su Canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. A inizio settimana i ragazzi hanno ricevuto un provvedimento disciplinare per il disordine in casetta: la produzione ha deciso che due ballerini e due cantanti andranno in sfida nella puntata di domenica 10 ottobre. La decisione ha creato molti malumori e discussioni nella casetta, sopratutto perché gli sfidanti dovevano essere sorteggiati. In tanti, tra cui Nicole, hanno chiesto ai responsabili del disordine di farsi avanti. Ma, alla fine, con votazione anonima, ecco il risultato della votazione: 11 persone hanno votato Mattia, 8 Christian, 7 per LDA, 3 voti a Rea e Luigi, 2 a Carola, Inder, Giacomo e Alex, 1 voto ad Albe, Tommaso e Matt. Nessun voto per Nicol, Elisabetta e Flaza. Rea ha reagito molto male ai voti, come Mattia: “Il mio sogno a rischio perché la gente pensa che io non pulisco! Fosse poi vero!”.

Amici 2021: gli allievi in sfida

Successivamente Matt e Albe hanno ritirato il voto dato a Rea, mentre Elisabetta ha ritirato il suo voto a Inder. Alla fine è stata Maria De Filippi a dare i nomi ufficiali degli sfidanti. I ballerini che andranno in sfida sono Christian e Mattia. Le sfide saranno giudicate dai professori di ballo. I due cantanti insieme sfida, invece, sono LDA e Luigi. Immediata la reazione sui social per gli allievi in sfida: “Per LDA e Luigi sono tranquilla perché gli sfidanti non sono nulla di che mentre per Christian e Mattia sono un po’ preoccupata perché secondo me ci combinano qualche infamata però speriamo bene”, ha scritto un utente su Twitter. Grande preoccupazione soprattutto per il ballerino Christian: “Questo sfidante di Christian mi sembra molto bravo e io sinceramente mi sto ca*ando sotto perché a Veronica, Christian non piace molto a differenza di Mattia che invece ha il sì da tutti quindi confido tutto nella Celentano”.

