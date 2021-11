Amici 2021/ Anticipazioni registrazione puntata 14 novembre: LDA ancora in sfida

Amici 2021, anticipazioni registrazione puntata 14 novembre

Gli allievi di Amici 2021 si preparano oggi ad affrontare la registrazione che andrà in onda domenica 14 novembre. Maria De Filippi torna in studio con professori e allievi, dando il via ad una puntata che riserverà al pubblico nuove polemiche, sfide ma anche tante conferme. Anche questa settimana non sono infatti mancate le buste rosse per gli allievi della scuola e Anna Pettinelli ne ha inviata l’ennesima a LDA, Luca D’Alessio.

La coach continua a trovare le sue canzoni molto banali e dice invece di aver trovato uno sfidante che ha una penna molto più originale della sua. Luca, quindi, rischia ancora una volta di dover abbandonare la scuola. Stessa situazione per Guido. Il ballerino di Alessandra Celentano domenica scorsa non ha potuto sostenere la sfida a causa di un infortunio dello sfidante, che non recupererà però nella nuova puntata.

Nuova sfida per Guido e nuova gara per i cantanti

Se la sfida lanciata da Raimondo Todaro a Guido è congelata, Veronica Peparini ne ha approfittato per lanciargliene un’altra. Guido, dunque, torna in sfida, questa volta contro Fabrizio, un abile ballerino di hip hop. Come se la caverà l’allievo? Va, infatti, ricordato che in settimana ha vissuto un momento di forte sconforto, temendo di non essere adatto al programma e alle sue dinamiche. Un discorso molto forte con la Celentano sembra, però, averlo fatto riflettere. Cosa accadrà in puntata? Ampio spazio, poi, ad una nuova gara tra i cantanti che, anche questa settimana, saranno giudicati da un ospite speciale appartenente al mondo della musica. Una classifica deciderà poi chi è il migliore e chi il peggiore. Quest’ultimo finirà in sfida.

