AMICI 2021/ Anticipazioni registrazione puntata 19 dicembre: ospiti Fedez e Amoroso…

Non è ancora chiaro se sia terminata la registrazione della nuova puntata di Amici 2021, quel che è sicuro è che è iniziata in ritardo, probabilmente a causa di quella di C’è posta per te. La caccia alle anticipazioni relative alla nuova puntata del 19 dicembre del talent di Maria De Filippi però è già partita. Una mano in tal senso l’ha data Fedez, perché su Instagram ha pubblicato storie in cui appare proprio nella scuola di Canale 5. «Non posso spoilerarvi dove sono, forse… ma posso spoilerarvi la coreografia che farò», ha scherzato il rapper. La conferma che fosse ad Amici è arrivata quando ha pubblicato la storia da un’aula di ballo: «Ho fatto un’ora di prove. Non si scherza un ca**o raga», quindi ha aggiunto «sarà bellissimo».

Poi è scoppiato un piccolo caso, perché tra le anticipazioni di Fedez c’è un altro ospite: Alessandra Amoroso. Prima ha pubblicato una storia in cui ritrae la collega, poi però è sparita. Ma al popolo dei social non sfugge nulla, quindi hanno annunciato che anche Alessandra Amoroso sarà tra gli ospiti della nuova puntata, oltre a Fedez. (agg. di Silvana Palazzo)

Amici 2021, anticipazioni registrazione puntata 19 dicembre

Mentre su Canale 5 va in onda la nuova puntata di Amici 2021, nello studio del talent viene effettivamente registrata la puntata che vedremo invece in onda la prossima settimana, ovvero domenica 19 dicembre. La registrazione è stata infatti anticipata, probabilmente per dare ai ragazzi il tempo di trascorrere le vacanze di Natale assieme ai propri cari. Va detto che proprio quella del 19 sarà, quasi certamente, l’ultima puntata di Amici prima delle vacanze di Natale (essendo la domenica successiva il 26 dicembre).

Amici 2021, dunque, si prepara ad andare in pausa, ma oggi gli allievi sono chiamati a far fronte a nuove sfide, prove e classifiche: come se la caveranno? E, soprattutto, riusciranno a mantenere il proprio banco anche per il prossimo anno?

Amici 2021, Sissi ancora prima in classifica?

Maria De Filippi torna oggi, 12 dicembre, nello studio di Canale 5 per registrare una nuova puntata di Amici 2021. Nuovi ospiti si attendono per valutare, come ormai accade ogni domenica, i cantanti. Ultimamente la conduttrice sta prediligendo gli attori, è quindi probabile che oggi dia spazio ad un altro noto volto del mondo del cinema e della TV. Chi riuscirà a conquistare il primo posto?

Grande favorita al momento è Sissi, reduce da tre primi posti consecutivi. Per le ultime posizioni, invece, se la giocano Alex, Rea e Nicol, anche se quest’ultima – stando alle ultime anticipazioni – ha sostenuto una sfida a porte chiuse dopo la puntata in onda oggi e potrebbe, quindi, essere stata eliminata. Tempo poi per nuove sfide e le varie esibizioni per la conferma delle maglie. Ci sarà ovviamente spazio per siparietti e liti: Celentano e Pettinelli ancora protagoniste!

