Amici 2021, Carolyn Smith boccia Martina Miliddi “Che errori!”/ “Serena superiore”, scoppia la polemica!

Divampa la polemica dopo la puntata di ieri sera, sabato 10 aprile 2021, del serale di Amici 2021, con Carolyn Smith a farla da padrona sui social network con il suo giudizio su Martina Miliddi, ballerina appartenente alla compagine capitanata da Arisa e da Lorella Cuccarini. In particolare, in occasione della seconda gara della serata, è andato in scena un guanto di sfida sul latino-americano che ha posto di fronte Serena (squadra Zerbi-Celentano) e, appunto, Martina, più volte oggetto di critiche nel corso della trasmissione da parte di Alessandra Celentano, secondo cui la ragazza “non merita di stare in questa scuola”.

In particolare, le due giovani si sono esibite in una coreografia sulle note di Vente Pa’ Ca, successo di Ricky Martin, dopo avere assistito alla performance di Francesca Tocca, danzatrice professionista di Amici 2021, che ha mostrato i passi e le movenze che le due allieve avrebbero dovuto riproporre dopo di lei. Quando è stato il loro turno, ambedue le concorrenti hanno tentato di emulare quanto visto in precedenza, con le immagini sincronizzate della Tocca che scorrevano sul led wall di sfondo. Alla fine, a detta dei giudici (Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia), Martina ha dimostrato di averne di più e ha conquistato il punto decisivo per il suo team.

CAROLYN SMITH SU MARTINA DI AMICI 2021: “FUORI RITMO E TEMPO, PER NON PARLARE DEI PIEDI”

Al termine della sfida tra Serena e Martina del quarto serale di Amici 2021, Carolyn Smith è intervenuta sul profilo Instagram di Amici per dire la sua, raccogliendo peraltro valanghe di consensi da parte dei suoi follower e anche da parte di quelli della trasmissione. “Sto ancora riflettendo sui vari giudizi che ho sentito stasera – ha esordito il volto noto di Ballando con le Stelle –… Non voglio offendere per nessun motivo, ma una che ha studiato per tanti anni i latino-americani non può fare un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti, che anche un inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di Martina?”. Per poi aggiungere: “Serena, che non ha mai fatto i latini, ha una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibili. Certo, i tempi non sono stati sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile. Sono stati sempre sottovalutati i latini veri in questa trasmissione… Peccato, perché avete l’eccellenza nello studio ora con Umberto Gaudino e Francesca Tocca e, nel passato, con Natalia Titova, Arduino Bertoncello e Nancy Berti… Cultura a 360 gradi!”.

