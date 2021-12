Amici 2021/ Diretta 12 dicembre: la sfida di Mattia, Cosmary e il ritorno di Riki

Amici 2021, anticipazioni e diretta puntata 12 dicembre

Oggi, domenica 12 dicembre, è tempo per una nuova puntata dello speciale di Amici 2021. Sfide e prove non mancheranno oggi nel talent condotto da Maria De Filippi, che ospita nella sua amata trasmissione un bel po’ di ospiti. La prima è la sua grande amica Sabrina Ferilli, che farà da giudice per la gara canora di questa settimana. Sarà lei a giudicare i cantanti e a creare la classifica che servirà poi a premiare il primo e mandare in sfida l’ultimo classificato.

Tra gli ospiti della puntata di Amici 2021 anche Riki, Riccardo Marcuzzo, ex allievo di Amici che oggi propone al pubblico il suo nuovo singolo. Sul finale di puntata salirà sul palco di Canale 5 anche Marco Mengoni che si esibirà nel suo nuovo brano e, a quanto pare, avrà in serbo per Anna Pettinelli una sorpresa architettata ovviamente da Rudy Zerbi.

Amici 2021: Cosmary già protagonista, pretendenti e ‘guai’

Non mancheranno sfide nella puntata di Amici 2021 in onda oggi, 12 dicembre, su Canale 5. Mattia, ballerino di latino di Todaro, deve affrontare la sua sfida in quanto classificatosi ultimo nella prova di ballo settimanale. Possiamo anticiparvi che l’allievo riuscirà a mantenere il suo banco, vincendo la sfida. Le anticipazioni ci svelano che anche la nuova arrivata Cosmary sarà grande protagonista.

Alessandra Celentano, che in settimana le ha chiaramente detto di non apprezzarla come ballerina, le sospenderà oggi la maglia di Amici 2021. Ancora Cosmary sarà poi protagonista di un filmato: a quanto pare ha già un po’ di pretendenti in casetta! Spazio poi alle esibizioni dei ragazzi per le conferme delle maglie, con sorprese previste per Serena e Carola. Pare, inoltre, che dopo la sfida Mattia accuserà un dolore alla caviglia: che sia a rischio la sua permanenza nella scuola?

