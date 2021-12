Amici 2021/ Diretta 19 dicembre: la sfida di Alex, ospiti Fedez e Alessandra Amoroso

Amici 2021, anticipazioni e diretta 19 dicembre

Domenica 19 dicembre, alle 14 su canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021, l’ultimo prima delle feste di Natale. Sarà una puntata ricca di ospiti e di sfide per gli allievi che saranno chiamati, ancora una volta, a dimostrare non solo il proprio talento, ma anche i miglioramenti fatti grazie alle lezioni della scuola. Sono passati ormai tre mesi da quando è ufficialmente iniziata l’avventura degli allievi della scuola di Amici e, con il serale che comincia ad avvicinarsi e al quale tutti i concorrenti aspirano, le sfide e le prove da superare sono davvero tante.

Anche oggi, nella scuola più famosa d’Italia, non mancheranno gli ospiti. Per la gioia di tutti i concorrenti, infatti, ci saranno Fedez e Alessandra Amoroso. Come fa sapere la pagina Twitter Amici News, inoltre, tra gli ospiti, oltre alla Amoroso, ci saranno anche altri ex allievi come Briga e Deddy. Infine, non mancherà il momento divertente con Pio e Amedeo.

La classifica di Fedez ad Amici 2021

Come nei precedenti appuntamenti con il pomeridiano di Amici 2021, anche nel corso dell’appuntamento odierno, tutti i cantanti si sfideranno per essere giudicati da un giudice d’eccezione. Ad assegnare un voto a tutti i cantanti che si esibiranno sulle cover di Natale sarà Fedez. Come fa sapere la pagina Twitter Amici News, al primo posto della classifica si piazzerà Alex mentre le ultime in classifica saranno Rea e Nicole che finiranno così in sfida.

Fedez, tuttavia, non sarà solo un giudice, ma regalerà al pubblico del talent show di canale 5 un momento musicale speciale esibendosi sulle note del brano Sapore, accompagnato da un balletto speciale che sarà eseguito da Carola, Dario e Cristiano mentre Alessandra Amoroso ballerà con i professionisti.

La sfida di Alex: difenderà il suo posto nella classe di Amici

Nel corso del pomeridiano di Amici 2021 in onda oggi, protagonista della sfida esterna sarà Alex che sarà chiamato a difendere il proprio posto nella scuola. A giudicare la sfida sarà un ex professore della scuola ovvero Carlo Di Francesco. Alex riuscirà a vincere la sfida? Anche Cristiano dovrà affrontare due sfide: una richiesta da Veronica Peparini e una da Raimondo Todaro. A giudicare le sfide sarà uno degli ex professionisti e insegnante della scuola più amati dal pubblico ovvero Kledi Kadiu,

Non mancherà, inoltre, il momento gossip e i baci soprattutto quelli tra Albe e Serena, ufficialmente la prima coppia nata nella scuola. Infine, grandi emozioni con un video delle famiglie per tutti gli allievi.





