Amici 2021/ Diretta 24 ottobre, eliminati e ospiti: il ritorno di Alessandra Amoroso

Amici 2021: anticipazioni e diretta 24 ottobre

Domenica 24 ottobre, alle 14 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021. Maria De Filippi riapre le porte della scuola per nuove sfide, nuove prove e nuovi esami per gli allievi che, ogni settimana, sono chiamati a dimostrare il proprio valore. Nel corso della puntata in onda oggi e registrata il 20 ottobre ci sarà il ritorno di Alessandra Amoroso la cui carriera è iniziata nella scuola di Amici per non fermarsi più. I veri protagonisti di oggi saranno naturalmente gli allievi.

Occhi puntati su Flaza, la cantante seguita da Lorella Cuccarini a cui è stata sospesa la maglia per una serie di infrazioni del regolamento di Amici 2021. Nonostante i numerosi richiami, la cantante continua a commettere gli stessi errori. Dopo averle concesso numerose possibilità per riconquistare il posto nella scuola, oggi, Lorella Cuccarini dovrà decidere ufficialmente quale sarà il futuro della sua allieva.

Rudy Zerbi tra Giacomo e Samuele, LDA l’omaggio a papà Gigi D’Alessio per convincere la Pettinelli

Un altro allievo fortemente a rischio è Giacomo che, dopo aver conquistato la maglia, ha subito la decisione di Rudy Zerbi che ha deciso di sospenderla non vedendo in lui grandi miglioramenti. L’insegnante di Amici 2021 ha così deciso di metterlo alla prova. Colpito dal talento di Samuele, un giovane cantautore di 18 anni, Zerbi ha messo alla prova entrambi. Nel corso del pomeridiano di oggi, l’insegnante dovrà decidere chi, tra i due, merita di restare nella scuola.

Prova particolare anche per LDA. Zerbi ha assegnato a Luca D’Alessio il compito di interpretare, riscrivendone anche il testo, di una canzone del padre Gigi per dimostrare ad Anna Pettinelli che non è mai stata convinta della sua permanenza nella scuola, del suo talento.

Amici 2021: la sfida di Rea

Sfida ad Amici 2021 per Rea su decisione di Anna Pettinelli che ha accompagnato la busta rossa con un lungo messaggio per la cantautrice. “La voce per un cantante è uno strumento e come tale deve essere usato […] Rea usa il suo strumento vocale in maniera piatta. Usa prevalentemente note basse tutte uguali e il suo modo di cantare arriva sempre monotono, soporifero, pesante. Per me Rea è ridondante, barocca, esagerata. Insomma, lei certe volte non canta, ulula come un lupo alla luna”.

A sfidare Rea ad Amici 2021 sarà un giovane cantautore di nome Michele. Per l’allieva di Rudy Zerbi, la sfida sarà fondamentale per la sua permanenza nella scuola. Riuscirà a superare la prova e a convincere Anna Pettinelli del suo valore?



