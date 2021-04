Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni oggi, 12 aprile: Raffaele e Aka7even nella bufera?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni oggi, 12 aprile

Amici 2021 è pronto a tornare in onda questo pomeriggio con un altro doppio pomeridiano, uno alle 16.10 circa e l’altro alle 19.00 su Italia1. Non c’è dubbio che il primo tema che sarà trattato oggi dai ragazzi e dalla produzione è ancora quello che è successo nel serale di sabato quando una sola eliminazione ha fatto fuori Enula tra le lacrime di tutti. Ormai è scoppiata la polemica per via delle eliminazioni continue lasciando nella scuola persone che, a detta del pubblico, non hanno molto talento e ancora una volta a finire sotto la lente è stata proprio Martina Miliddi. Non sappiamo ancora se uscirà proprio sabato prossimo, ma il punto è che la delusione nella scuola è ormai palpabile soprattutto quella dei cantanti come Aka7even e Raffaele.

Raffaele e Aka7even nella bufera?

Il primo ha rischiato di nuovo di uscire anche se i giudici gli hanno comunque confermato un miglioramento in quest’ultimo periodo ma le critiche di Rudy Zerbi sono comunque feroci sia con lui che proprio con Raffaele. Il cantante di Arisa è finito nell’occhio del ciclone proprio perché in molti gli hanno fatto notare che forse il problema non è lui ma proprio le canzoni che la sua insegnante gli assegna ed è per questo che finisce sempre in bilico rischiando seriamente di uscire. Saranno proprio questi gli spunti della trasmissione e dei nuovi pomeridiani di Amici 2021 che prenderanno il via oggi pomeriggio regalando al pubblico a casa le reazioni dei ragazzi all’eliminazione e alle critiche e poi l’arrivo in casetta dei guanti di sfida e delle nuove proposte dei loro insegnanti, forse per Aka e Raffaele è arrivato il momento di fare tutto da soli e provare ad uscire o a spuntarla a testa alta?

