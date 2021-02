Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni oggi, 15 febbraio: Aka7even canta per Martina?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio

Aka7Even, Enula, Gaia, Raffaele e Serena, sono proprio loro i concorrenti che finiranno sotto la lente oggi pomeriggio ad Amici 2021. Il pomeridiano andato in onda sabato continuerà proprio oggi pomeriggio quando i ragazzi si alterneranno davanti al banco dei giudici per cercare di continuare la loro corsa al serale soprattutto adesso che Maria de Filippi ha annunciato che ci saranno posti illimitati nella parte in prime time, ma come andrà a finire quindi oggi per loro? Dopo quello che è andato in scena sabato, Aka7even dovrà mettere da parte i suoi problemi e il suo possibile sacrificio per Martina, si metterà la piano per cantare una canzone, un nuovo inedito preparato per Canova, che sembra proprio dedicato alla bella ballerina sarda che gli ha rubato il cuore e per la quale ha pianto tanto nei giorni scorsi per via di Raffaele.

Arisa e Rudy Zerbi litigano ancora ad Amici 2021?

Proprio quest’ultimo oggi tornerà a cantare ad Amici 2021 per cercare di capire se la sua corsa per il serale continuerà oppure no. Inutile dire che, ancora una volta, Arisa apprezzerà il suo cantante mentre Rudy Zerbi tornerà a bocciarlo. Un’altra discussione tra i due ci aspetta oggi? I pomeridiani di Amici 2021 andranno in onda oggi, prima su Canale5, intorno alle 16.10, e poi su Italia1, intorno alle 19.00. Ciliegina sulla torta saranno le esibizioni di Enula, Gaia e Serena. Siamo sicuri che dopo quello che ha detto la De Filippi tutti i ragazzi arriveranno al serale come si spera.



