Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni oggi, 19 aprile: Aka7even in crisi, dopo Martina..

Amici 2021 ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 19 aprile

Amici 2021 torna in onda oggi per iniziare una nuova settimana insieme ai ragazzi ancora in gara e che dovranno riprendersi dopo l’eliminazione di Martina Miliddi. La bella ballerina è stata eliminata sabato sera dopo un ballottaggio con Deddy e proprio a lui si è stretta prima di lasciare tutto e andare via, ma cosa succederà nel pomeridiano di Canale5 di oggi, 19 aprile, e poi in quello di Italia1? Come sempre si ripartirà proprio dal serale e dagli scossoni che ha regalato ai ragazzi di Maria de Filippi, ballerini e cantanti, che potranno poi rimettersi in gioco dopo aver analizzato giudizi e prove del loro serale. Ci sarà ancora spazio per Martina? In molti sono convinti che proprio oggi pomeriggio vedremo gli ultimi saluti della ballerina sarda che nella casa aveva un legame speciale con quello che possiamo definire il suo fidanzatino, o presunto tale, Aka7even.

Il cantante di Anna Pettinelli ha già pianto per lei solo al timore di perderla e adesso che l’addio è diventato reale, come reagirà e cosa ne sarà dei due? Siamo sicuri che largo spazio sarà dato a questo momento almeno fino a che poi tutto si sposterà di nuovo sui ragazzi ancora in gara e pronti a preparare un altro serale registrato giovedì e in onda sabato sera. Da una parte abbiamo proprio Deddy, che continua a finire al ballottaggio anche se ormai per lui è sempre qualcosa di positivo, mentre dall’altra abbiamo Aka7even che non solo ha fatto i conti con l’eliminazione di Martina ma anche con una serie di polemiche per via delle sue continue sconfitte. Lui stesso si è lamentata spesso perché non è mai riuscito a vincere una sfida, lo farà anche oggi pomeriggio tirando le somme di questo suo serale sempre in sordina?

