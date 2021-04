Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni oggi, 20 aprile: Samuele nel mirino della Celentano?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 20 aprile

Amici 2021 torna in onda oggi per ricominciare a pensare al prossimo serale. I concorrenti hanno dovuto salutare Martina, la bella ballerina che ha portato via dal programma ‘i ricordi belli e non le brutte parole’ ieri ha salutato i suoi compagni e anche il suo Aka7even chiudendo il suo capitolo nella scuola, e adesso? Tutto da rifare e da ricominciare visto che il serale si avvicina così come la registrazione che andrà in scena giovedì pomeriggio, salvo cambiamenti. A quel punto Martina non ci sarà più e la Celentano potrà dedicarsi alla sua prossima vittima, ma chi sarà? I ragazzi riceveranno le lettere con i loro guanti di sfida e, in particolare, nel ballo sono ormai rimasti Serena, Alessandro, Giulia e Samuele e quindi l’imbuto si è ormai stretto spingendo così l’insegnante a dover optare per i concorrenti più forti, chi manderà in sfida contro la sua pupilla Serena?

Samuele nel mirino di Alessandra Celentano?

Sarà Samuele questa volta a finire nel mirino della prof? Già in tempi non sospetti la maestra ha chiarito che spesso il ballerino della Peparini vince per via del sostegno di Giulia Stabile, forse proverà a metterlo alla prova braccandolo con un assolo tecnico e, quindi, meno espressivo di quelli che fa di solito? Dall’altro lato ci sono ancora i cantanti. L’anello debole sembra essere Raffaele anche se, ultimamente, a finire sempre alla gogna è proprio Aka7even. Il cantante di Anna Pettinelli ha già pianto per paura di perdere e non solo ha fatto i conti con il ballottaggio e il rischio eliminazione ma anche con le polemiche per via delle sue continue sconfitte, le ultime andate in scena proprio sabato scorso. Le sue sconfitte si moltiplicano, quella di sabato prossimo gli saranno letali?

