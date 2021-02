Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni oggi, 3 febbraio: pronti a sbarcare su Amazon!

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni oggi, 3 febbraio

Siamo ormai a metà settimana e sembra proprio che i ragazzi di Amici 2021 dovranno darsi da fare per mettere insieme coreografie e canzoni per provare a tenere salda maglia e banco sabato pomeriggio. Naturalmente la puntata sarà registrata al venerdì, salvo cambiamenti, e presto le novità potrebbero essere ben altre. Chi segue il programma sa bene che fino a qualche tempo fa, c’era un pomeridiano anche su Real Time e molti ne sentono la mancanza visto che trovano un po’ scarno quello delle 19.00 su Italia1 (per non parlare di quello in onda su Canale). A dare manforte al pubblico di Amici 2021 sarà Amazon. Secondo quanto si vocifera in queste ore sembra che il programma sia pronto a sbarcare sulla piattaforma anche se non sappiamo bene a che condizioni e con quali modalità.

Amici 2021 sbarca su Amazon ad un passo dalla nuova registrazione di venerdì?

Già in tempi non sospetti la stessa Maria de Filippi aveva parlato di questa possibilità dicendosi certa che la cosa avrebbe aiutato il programma e non di certo danneggiato lui o magari Canale5 che ospita il serale e non solo. Amici 2021 quindi potrebbe essere presto disponibile su Amazon magari proprio in vista della fase serale che dovrebbe andare in scena in primavera inoltrata, almeno secondo gli ultimi rumors non confermati. Il resto lo scopriremo strada facendo visto che i ragazzi sono pronti a rimettersi in gioco alla luce di quello che è successo la scorsa settimana. Evandro rischia ancora il suo posto mentre Arianna è uscita in malo modo e non senza polemiche. Come finirà per gli altri ragazzi?





© RIPRODUZIONE RISERVATA