Amici 2021 Ed.20/ Anticipazioni, ospiti e sfide 16 gennaio: attacco alla Cuccarini!

Amici 2021 Ed.20, anticipazioni, ospiti e sfide puntata di oggi, 16 gennaio

Attacco a Lorella Cuccarini! Possiamo definire così il pomeridiano di oggi, 16 gennaio, di Amici 2021 che andrà in onda in diretta per testare nuovamente la questione ascolti rimanendo al sicuro da spoiler e simili. Ogni anno arriva il momento di questo test salvo poi tornare alle registrazioni, come andrà questa volta? Siamo sicuri che l’interesse del pubblico c’è soprattutto dopo la settimana movimentata vissuta dai ragazzi della scuola e, soprattutto, da quelli di Lorella Cuccarini. La neo insegnante continua ad essere presa di mira dalle sue rivali colpendo i suoi ballerini. Nei giorni scorsi abbiamo dovuto salutare Riccardo, reo di aver perso l’ennesima sfida, e oggi potrebbe succedere lo stesso anche a Martina, la ballerina sarda di latino. A metterla in sfida ci ha pensato Veronica Peparini continuando a vedere in lei una ballerina poco matura e molto bambina. Le parole hanno davvero colpito la sarda che si è lasciata alle lacrime promettendo battaglia, riuscirà davvero a vincere oggi?

Amici 2021 Lite tra Alessandra Celentano ed Elena d’Amario per Rosa, e Lorella Cuccarini…

Altra storia per l’altra ballerina di Lorella Cuccarini, Rosa di Grazia. La morettina non è in sfida ma ha avuto a che fare con Alessandra Celentano che più volte l’aveva già critica per il suo modo di ballare anonimo e privo di tecnica, ma in questi giorni è finita nella sua sala e, quindi, ancor più nel suo mirino. La maestra non è stata comprensiva con lei accusandola di non applicare le sue correzioni, di essere lenta e di avere addirittura degli “handicap”, parlando di danza dice lei. In difesa di Rosa è arrivata Elena d’Amario che ha chiesto tempo alla Celentano essendo cose nuove per Rosa ma ottenendo solo una sfuriata con tanto di “vai via dalla mia sala”. La questione è diventata rovente ed è stata molto dibattuta sui social e la stessa Lorella Cuccarini è intervenuta prendendo le difese della sua ballerina e dicendo che non si terrà conto della sua esibizione di sabato.

Arianna Gianfelici di nuovo in sfida, chi sono gli ospiti di oggi di Amici 2021?

Ciliegina sulla torta ancora lei, Arianna Gianfelice. L’ex cantante di Rudy Zerbi adesso in forza ad Arisa, è finita nuovamente in sfida ad Amici 20 per volere dei suoi compagni, gli stessi che l’hanno messa in una posizione scomoda parlando del suo poco interesse alle pulizie e alla vita della casa in generale. Anche questa volta lei si dice pronta a combattere e alla visione della sua sfidante non si è detta impressionata, anzi. Anche questa volta sembra che Arianna non sia impressionata o preoccupata di uscire sicura del suo talento. Come andrà a finire davvero per lei oggi? Nella puntata di Amici 2021 di oggi ci saranno ospiti le due pupille di Maria de Filippi, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, e Tecla.



