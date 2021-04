Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata 14 aprile: cosa risponderà la Celentano?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata 14 aprile

Quale sarà la risposta di Alessandra Celentano alla proposta di Lorella Cuccarini? Amici 2021 si prepara ad una nuova registrazione in scena proprio domani pomeriggio e, intanto, i fan del programma sono tutti pronti a seguire i due pomeridiani di oggi, quello in onda alle 16.10 circa e quello che seguirà poi alle 19.00 su Italia1, cosa andrà in onda e cosa scopriremo del nuovo serale in onda sabato? Quello che è certo è che il momento più atteso sarà proprio quello in cui scopriremo quale sarà la risposta della maestra Celentano a Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha inviato la proposta di far esibire Alessandro nel guanto di sfida contro Serena lasciando così in panchina Martina.

Cosa risponderà Alessandra Celentano a Lorella Cuccarini ad Amici 2021?

Inutile dire che le polemiche non sono mancate e non solo perché c’è ancora chi continua a dire che la sarda debba uscire ma anche perché c’è chi continua ad insinuare che la showgirl sia pronta a tutto pur di salvarla, e allora come andrà a finire e quale sarà la risposta della maestra oggi pomeriggio ad Amici 2021? Altra attesa anche per gli altri guanti di sfida e, in particolare, per quelle che potrebbero essere le risposte per Sangiovanni, Giulia o Samuele che continuano ad essere i preferiti del pubblico e dei giudici. Ma siamo sicuri che i tre continueranno ad andare avanti a mano a mano che il cerchio si stringerà? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando il programma tornerà in onda ad un passo dalla registrazione di domani pomeriggio che rivelerà le sfide ma, molto probabilmente, non l’eliminato che poi conosceremo solo sabato sera in puntata con il ritorno in casetta dei protagonisti.

