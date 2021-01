Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: si torna alle registrazioni?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 21 gennaio

Amici 2021 torna di nuovo protagonista oggi pomeriggio con un pomeridiano su Canale5 e poi uno su Italia1 in vista della registrazione di domani. A quanto pare, alla fine, Maria de Filippi ha optato per la registrazione e la puntata di sabato non andrà in diretta come è successo la scorsa settimana, perchè? Forse sulla sua scelta pesa la questione Lorella Cuccarini-Alessandra Celentano che sta tenendo alta l’asticella dell’attenzione anche in questi giorni? Le due si sono scontrate sabato pomeriggio ma anche nei pomeridiani di questa prima parte di settimana lo hanno fatto con una serie di lettere e di recriminazione che stanno ancora facendo discutere. Chi ha torto? Alessandra Celentano ha esagerato con Rosa oppure Elena d’Amario non doveva entrare nella sua sala e intervenire nella sua lezione?

Amici 2021, domani pomeriggio la registrazione

La questione ha diviso i fan di Amici 2021 e anche alcuni addetti ai settori e la De Filippi potrebbe giocare su questo nella nuova puntata di Amici 2021. Ampio spazio anche ai cantanti che sono tornati in casetta dopo la classifica dei loro singoli e le votazioni dei compagni e non tutti lo hanno fatto con il sorriso, anzi. Sembra proprio che qualcosa cambierà anche per loro nelle nuove puntate del programma mentre quello che andrà in onda nel pomeriggio di oggi lo scopriremo tra qualche ora. Amici 2021 torna in onda alle 16.10 circa su Canale5 e alle 19.00 su Italia1 anche oggi tra coreografia da imparare e canzoni da preparare per la puntata di sabato pomeriggio.



