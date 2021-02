Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 1 febbraio: Evandro eliminato?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 1 febbraio

Amici 2021 ricomincia proprio lì da dove siamo rimasti sabato pomeriggio quando i ragazzi si sono alternati tra canzoni e balli e dove Samuele è uscito ancora vincitore mentre Arianna ha dovuto lasciare la scuola. Su Rudy Zerbi sono piovute davvero molte critiche per questo suo muso duro continuo con la cantante che, alla fine, è uscita dalla scuola dopo l’ennesima sfida. Le anticipazioni dei pomeridiani di oggi, 1 febbraio, in onda su Canale5 e poi su Italia1 alle 19.00 in versione XXL, non possono fare a meno di parlare di Evandro che non si è esibito di nuovo al sabato pomeriggio e che ancora è in bilico per volere della sua insegnante che lo ha messo in discussione per scuoterlo un po’ e fargli dare il massimo. Dopo quello che è successo, il cantante è entrato in profonda crisi pensando di non essere all’altezza della scuola e di dover uscire ma poi decidendo di rimanere.

Thomas rischia di lasciare Amici 2021?

Nelle anticipazioni di oggi di Amici 2021, si tornerà a parlare anche di ballo e, in particolare, di tutti i ragazzi che continuano ad essere svogliati nella scuola e che a stento riescono a svegliarsi e prepararsi per la lezione di classico in cui tutti sbadigliano annoiati. Alla fine proprio nella puntata di oggi del talent show di Maria de Filippi arriverà l’annunciato provvedimento per Tommaso. Perché mentre la Celentano e la Peparini perdoneranno i modi dei loro ragazzi, la Celentano non farà lo stesso con il suo Tommaso al quale chiederà di togliere la maglia lasciando sospeso il suo giudizio. Come finirà per lui?



