Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 1 marzo: Enula e Alessandro…

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 1 marzo

Scoppia l’imbarazzo in studio ad Amici 2021 per un bacio di cui si è parlato tanto già venerdì ma che andrà in onda solo oggi, 1 marzo. Chi segue il programma di Maria de Filippi sa bene che mai come quest’anno i ragazzi sembrano davvero in love e sarà in questa cornice che si posiziona proprio la nuova storia nata tra Enula e Alessandro. I due nuovi arrivati nella scuola hanno già avuto modo e tempo di baciarsi nella casona che condividono con i loro compagni ma durante il pomeridiano registrato venerdì e in onda sabato, per metà, e oggi pomeriggio, succederà qualcosa che creerà un po’ di scompiglio in studio. A quanto pare Alessandro, nel bel mezzo della sua coreografia, si avvicinerà allo sgabello dove siede Enula, ed ecco scattare il bacio sotto gli occhi di tutti.

Enula e Alessandro al bacio ma Lorella Cuccarini..

I due, insieme ad altri compagni, saranno al centro dello studio per risolvere le loro questioni relative al provvedimento disciplinare in corso, ma Lorella Cuccarini sarà molto colpita da questo bacio tanto da evidenziarlo trovandosi contro un muro di silenzio da parte della conduttrice che, forse, su invito della stessa Enula decide di chiudere l’argomento anzi, di non aprirlo proprio. E allora cosa succederà a quel punto? Sembra che saranno proprio i ragazzi che sono stati puniti in settimana ad avvicendarsi sul palco dei pomeridiani di oggi prima su Canale5 e poi su Italia1, per scoprire come proseguirà il loro percorso nella scuola. Sembra che sarà proprio la cantante a rimanere un po’ in bilico perché i professori saranno poco convinti della sua interpretazione. Sul palco si esibiranno anche Sangiovanni, Leonardo e Deddy: loro puniti dal Zerbi in settimana per via del no alla palestra.



