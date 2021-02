Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 10 febbraio: Rosa in crisi per Serena?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 10 febbraio

Scontri nella scuola di Amici 2021 tra gli allievi per la decisione di Alessandra Celentano di chiedere un banco per la ballerina Serena che potrebbe entrare senza una sfida. La richiesta dell’insegnante di danza classica ha distrutto gli equilibri della classe. Da una parte ci sono gli allievi favorevoli ad assegnare immediatamente un banco a Serena e, dall’altra, ci sono quelli contrari, sicuri che assegnare un banco a Serena toglierebbe ad uno di loro la possibilità di competere per il serale. Ibla, Esa, Elisabetta, Raffaele, Deddy, Alessandro e Rosa hanno votato no, mentre Samuele, Enula, Tommaso, Giulia, Sangiovanni, Aka7Even e Martina si sono detti favorevoli. A sorpresa, Deddy ha poi cambiato idea scatenando ulteriormente la rabbia di Rosa che non condivide affatto l’idea di assegnare un banco d’ufficio a Serena e che non nasconde il proprio malumore per la scelta di Deddy con cui sta vivendo una storia d’amore.

SCONTRO TRA RAFFAELE RENDE E RUDY ZERBI?

Il daytime di Amici 2021 di oggi, mercoledì 10 febbraio, potrebbe essere dedicato ad un confronto tra Raffaele Rende e Rudy Zerbi. Quest’ultimo non ha mai nascosto di non gradire il modo con cui l’allievo di Arisa interpreta i brani scontrandosi spesso con la collega. Raffaele, nel corso del daytime trasmesso ieri 9 febbraio, si è sfogato con Ibla lasciandosi andare a parole forti nei confronti di Zerbi. Oggi ci sarà la resa dei contri tra l’insegnante e l’allievo? Al confronto potrebbe partecipare anche Ibla che, a sua volta, ha ammesso di non aver gradito le critiche di Zerbi sulla sua interpretazione del brano Don Raffae’ di Fabrizio De André. L’insegnante, dunque, affronterà sia Raffaele che Ibla?



