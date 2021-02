Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 11 febbraio: sacrificio di Aka7even..

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 11 febbraio

Amici 2021 torna in onda anche oggi pomeriggio con un doppio pomeridiano che ci terrà compagnia prima su Canale5, intorno alle 16.10, e poi su Italia1, intorno alle 19.00. A quel punto sentiremo ancora parlare di Aka7even e del suo tentato sacrificio per salvare Martina? La bella ballerina sarda è nuovamente a rischio e non solo perché potrebbe scontrarsi con un’altra ballerina nel pomeridiano di sabato ma anche perché le cose in sala non vanno come previsto. Proprio durante le prove di ieri Umberto ha avuto qualcosa da ridire sul modo di ballare della sarda che non riesce ancora ad avere quella fame di imparare e di assorbire cose approfittando della sua permanenza nella scuola. Questo suo modo di fare, un po’ apatico, potrebbe metterla nei guai soprattutto se Lorella Cuccarini verrà a sapere che le cose in sala non vanno come previsto, forse oggi le due avranno modo di parlare e confrontarsi su quanto è successo e trovare insieme una soluzione come spesso hanno fatto in passato? A quel punto il sacrificio di Aka7even potrebbe essere vano…

I cantanti di Amici 2021 a rischio, chi si salverà?

Dall’altro lato abbiamo ancora la musica e i ragazzi che sabato pomeriggio dovranno esibirsi con nuove cover e canzoni sperando davvero di non combinare guai o, almeno, di non deludere Rudy Zerbi da sempre pronto a puntare il dito magari proprio contro i ragazzi di Arisa. Amici 2021 ha messo già alla porta Arianna, ha perso Evandro e adesso lo stesso potrebbe succedere a Raffaele o a Leonardo, già messo in discussione. Cos’altro scopriremo nel pomeridiano di oggi in attesa della registrazione di domani pomeriggio?



