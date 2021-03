Amici 2021 ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 11 marzo: Martina sbrocca ma…

Amici 2021 ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 11 marzo

Chi accederà al serale di Amici 2021? A questa domanda ha già risposto il pomeridiano registrato martedì e che vedremo sabato e che, a tutti gli effetti, potrebbe essere l’ultimo vero pomeridiano del talent show di Maria de Filippi. Al momento i promo lanciano l’inizio del serale a partire dal prossimo 20 marzo e questo significa che i ragazzi andranno in scena al sabato sera. Un altro aiutino riguardo a quello che vedremo e a come andranno le cose arriva da Lorella Cuccarini che lascia intendere che i ragazzi accederanno al serale divisi in squadre proprio come è successo tutti gli altri anni. Non c’è al momento alcuna ufficialità sul meccanismo del serale, sulla possibilità che ci siano dei coach o simili, ma quello che sappiamo è che i ragazzi, ballerini e cantanti, hanno tutti ottenuto l’accesso e che quindi saranno le eliminazioni del serale a farla da padrone su di loro.

Martina e Alessandro allo scontro, oggi toccherà ai cantanti?

Il futuro è ancora un po’ incerto perché lacunoso di anticipazioni, ma quello che è certo è che oggi Amici 2021 tornerà in onda nel pomeriggio, prima su Canale5 e poi su Italia1, e questa volta mettendo sotto torchio i cantanti in vista della scelta dei nomi da fare per la fase serale del programma. Solo ieri Alessandro e Martina hanno finito per discutere per via di Alessandra Celentano e oggi a chi toccherà litigare e fare il proprio nome anziché quello del proprio compagno? Lo scopriremo alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1.



