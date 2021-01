Amici 2021 Ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 12 gennaio: Sangiovanni si consola…

Amici 2021 Ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 12 gennaio

Tutto è pronto per un nuovo doppio appuntamento con Amici 2021. La nuova edizione del programma è entrata nel vivo perché dopo le vacanze sicuramente i ragazzi si metteranno a lavoro ancora più duramente sperando di arrivare alla fase serale in onda in primavera. Ma chi ci arriverà? Sembra proprio che il terremoto sia appena iniziato e dopo l’addio di Riccardo e di Kika nuove rivelazioni potrebbero esserci oggi pomeriggio prima su Canale5 e poi su Italia1, rispettivamente alle 16.10 circa e poi alle 19.00. Ieri pomeriggio i fan hanno avuto modo di capire come è andato a finire il pomeridiano di sabato con Sangiovanni nel mirino di Rudy Zerbi. Il professore in passato aveva preso di mira Arianna e alla fine lei ha ripiegato su Arisa, succederà lo stesso con il cantante?

Sangiovanni si consola con Giulia in casona?

Il cantante è tornato nella scuola senza maglia e proprio nelle nuove puntate di Amici 2021 potremo capire meglio quello che succederà quando Sangiovanni tornerà nella casona e non solo perché rischia seriamente di perdere il suo posto e il suo banco ma anche perché ci sarà Giulia pronta a consolarlo. Al momento Rudy gli ha dato ottimi voti lasciando il suo giudizio in sospeso con il suo destino tutto da decidere. La cosa certa è che ci sarà una settimana di tempo per mettere insieme le idee e anche il lavoro giusto per non perdere il suo posto visto che la prossima registrazione dovrebbe andare in scena venerdì pomeriggio in studio per una messa in onda al sabato su Canale5.



