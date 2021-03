Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 12 marzo: cantanti sotto torchio ma..

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 12 marzo

Tutto è pronto per il gran finale visto che oggi si chiuderà una settimana importante per i ragazzi di Amici 2021 che domani andranno incontro al loro destino. Sappiamo già che il talent show quest’anno ha regalato un’occasione a tutti i ragazzi tra i banchi, forse anche per non creare problemi con nuovi arrivati, tamponi e questioni legate alla sicurezza sanitaria, ma questo no significa che ci sarà un liberi tutti visto che dal 20 marzo dovranno affrontare il palco del serale e ci saranno le prime eliminazioni. Alla luce dell’arrivo di tutti all’ultima fase, nella prima puntata potrebbe esserci più di un’eliminazione e quindi nessuno è davvero al sicuro, anche quelli che le classifiche le stanno scalando come Sangiovanni, già disco d’oro.

Ibla e Raffaele contro Zerbi ma…

Ma cosa succederà nella puntata di oggi, 12 marzo, di Amici 2021? Il programma andrà in onda prima su Canale5 e poi su Italia1 portando in tv quelle che sono ancora le reazioni dei ragazzi alle parole dei professori che stanno un po’ tirando le somme ad un passo dalla scelta finale dei nomi dei ragazzi che devono andare al serale. Gli ultimi due, in ordine di arrivo, sono Ibla e Raffaele. I due non sono proprio i preferiti di Rudy Zerbi e lui ha voluto ribadirlo mettendoli un po’ in crisi anche se un concetto li accomuna, ovvero il fatto che loro vogliono fare musica e quello che dice loro il professore non li fermerà, magari li farà uscire dalla scuola ma non li allontanerà dalla musica. Come finirà quindi per loro? Le anticipazioni rivelano che arriveranno al serale grazie ad Arisa che tornerà in studio dopo l’esperienza Sanremese. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio.



