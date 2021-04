Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 13 aprile: guanto di sfida per…

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 13 aprile

Amici 2021 entra nel vivo e con i due pomeridiani in onda oggi, uno alle 16.10 circa su Canale5 e uno alle 19.00 su Italia1, entreremo finalmente nel clou del nuovo serale. Sabato prossimo il talent show tornerà in onda in prima serata ma, fino a quel momento, avremo modo di spulciare le anticipazioni della registrazione che andrà in scena proprio giovedì pomeriggio. Questo significa che a partire da oggi inizieremo a fare sul serio e dopo l’eliminazione di Enula, toccherà ad Aka7even prendere di petto il rischio che il prossimo della lista possa essere proprio lui. Non è la prima volta che il cantante finisce sulla graticola e adesso dovrà prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi.

Enula lascia Alessandro e torna da Leo Gassman?/ I fan di Amici 2021 in subbuglio!

Martina e Raffaele al centro dei nuovi guanti di sfida?

Se nelle scorse settimane è andato allo scontro con Anna Pettinelli trovando poi sostegno proprio in lei quando è arrivato il momento di cantare e ballare, adesso come andranno le cose dopo l’ennesima critica da parte dei giudici? Non mancheranno i guanti di sfida soprattutto quelli di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che continuano a creare scompiglio anche durante le puntate al sabato sera. Le visioni dei due professori e dei loro colleghi sono molto diverse e ancora una volta sentiremo parlare dei problemi di Raffaele, a cui i giudici hanno fatto notare che Arisa forse non lo valorizza abbastanza, e di quelli di Martina e Serena spesso messe a confronto. Sullo sfondo rimangono i migliori di questa edizione ovvero Samuele, Giulia e Sangiovanni che continuano a scalare le classifiche dei favori. Quali saranno le prove che li attendono sabato prossimo?

LEGGI ANCHE:

Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni oggi, 12 aprile: Tancredi in crisi "Mi sento debole"Sangiovanni "Violento e arrabbiato", Amici 2021/ Genitori raccontano il suo disagio..

© RIPRODUZIONE RISERVATA