Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 13 maggio: Sangiovanni e Giulia…

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata anzi due. I pomeridiani continuano ad andare in onda alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1 per terminare il racconto che riguarda proprio la finalissima di sabato. A finire sotto la lente saranno i due gioiellini di Maria de Filippi, quelli che tutti hanno definito i possibili finalisti ovvero da una parte Sangiovanni e dall’altra Giulia Stabile. I due non hanno ancora avuto modo di raccontare il loro percorso fatto soprattutto di alti e poche lacrime se non quelle di gioia e felicità in vista della finalissima che potrebbe vederli trionfare, magari tutti e due in categorie diverse, sabato sera.

Questa settimana ad allietare i fan di Amici 2021 non ci saranno i soliti spoiler della registrazione che va in scena al giovedì visto che la finalissima sarà in diretta per far partecipare, almeno in parte, il pubblico con il televoto, ma quello che è certo è che i due sanno già di essere molto amati. Sangiovanni è già in vetta alle classifiche, anche se questo non lo fa dormire tranquillo per via di Aka7even e di Deddy sempre più in voga, mentre Giulia Stabile ha ottenuto i complimenti di tutti quelli che sono passati nella scuola per incontri e saggi, cos’altro serve ai due per volare alto? Siamo sicuri che nelle puntate di oggi e di domani li sentiremo parlare del loro percorso ma anche della loro liason per la felicità di tutti.

