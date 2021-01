Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 15 gennaio: Arianna, Martina e…

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 15 gennaio

Amici 2021 torna in onda domani pomeriggio con un nuovo pomeridiano in cui scopriremo cosa ne sarà di alcuni ragazzi in bilico. Nelle ultime ore abbiamo scoperto che Arianna e Martina in sfida, chi altri si unirà a loro rischiando il posto? Al momento non ci sono altre novità a riguardo ma siamo sicuri che i due pomeridiani di oggi, quello in onda su Canale5 alle 16.10 e su Italia1 alle 19.00 circa. Nei giorni scorsi abbiamo visto Arianna finire in sfida per via dei suoi compagni che l’hanno spinta ad affrontare le conseguenze di quello che è successo nei giorni scorsi e anche per via delle mancate pulizie fatte in casa. Nonostante l’appello di Arisa, la cantante dovrà affrontare la sfida e lo stesso dovrà fare anche Martina spinta alla sfida da Veronica Pepraini che ha chiesto di mandarla in sfida per via della sua poca femminilità.

Samuele di nuovo protagonista sabato pomeriggio?

Oggi pomeriggio ad Amici 2021 si tornerà a parlare di ballerini e di quello che succederà sabato pomeriggio. Ancora non abbiamo visto Samuele all’opera e solitamente la produzione lo mostra pronto a creare le sue coreografie. Sabato scorso ne ha preparate tre insieme ai suoi compagni riscuotendo il successo in studio, fino a dove si spingerà questo pomeriggio o, comunque, questo sabato? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando i due pomeridiani andranno in onda svelando nuovi dettagli su quello che vedremo domani pomeriggio.



