Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Aka7even migliorato ma..

Ultimo pezzo del puzzle del complicato serale che andrà in onda domani sera su Canale5 per la gioia dei fan di Amici 2021. L’edizione dei record, almeno nella versione serale, continuerà ad andare in scena con un solo eliminato ma, arrivati a questo punto, tra i pochi ‘privilegiati’ ovvero Samuele, Giulia e Sangiovanni, sembra che tutti gli altri siano sempre a rischio, ma cosa li attende domani sera? Qualche rivelazione finale su quello che vedremo arriverà proprio oggi pomeriggio quando su Canale5 andranno in onda due pomeridiani, quello alle 16.00 su Canale5 e quello alle 19.00 su Italia1, con la rivelazione finale su prove e guanti di sfida che animeranno le tre manche in onda domani ma già registrate ieri pomeriggio.

Aka7even continua a salvarsi per il rotto della cuffia sempre tra mille critiche di professori e giudici e lui stesso ad Anna Pettinelli ha rivelato di essere meno tranquillo del daily e di arrivare sul palco sempre ingessato e preoccupato anche se ha notato dei miglioramenti nel suo atteggiamento, questo basterà per aiutarlo a superare lo scoglio del nuovo serale in onda domani sera? Dall’altra parte abbiamo invece un altro cantante arrivato al serale convinto già di uscire alla prima puntata ovvero Raffaele. Il pubblico è un po’ stanco del tempo che si dedica al cantante o che spesso si dedica a Martina ma siamo sicuri che oggi sentiremo parlare anche di altri concorrenti, gli stessi che domani sera si daranno battaglia per continuare a rimanere nella scuola, almeno un’altra settimana.

