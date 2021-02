Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 16 febbraio: Raffaele furioso?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 16 febbraio

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Amici 2021. Il programma di Maria de Filippi continua a mietere successi con il suo mix di liti (vedi di nuovo quella tra Arisa e Rudy Zerbi di ieri pomeriggio) e di sentimenti (vedi le tre coppiette già nate al suo interno). Sullo sfondo rimane la musica. I ragazzi si avvicinano a grandi passi al serale che quest’anno sarà aperto alla gran parte dei concorrenti, salvo parere contrario dei professori, ma prima dovranno ritornare sul palco per occuparsi delle nuove coreografie da preparare e anche delle canzoni che dovranno presentare in studio per il pomeridiano di sabato. Ancora ieri, prima su Canale5 e poi su Italia1, è andato in scena il resto della puntata registrata venerdì e in onda al pomeriggio di sabato ma da oggi si torna a fare sul serio ma partendo da dove?

Raffaele furioso dopo quello che è successo con Zerbi?

Lorella Cuccarini ha già dovuto chiarire alcuni punti con il suo ballerino Alessandro ieri pomeriggio ad Amici 2021 invitandolo a provare un passo a due come un assolo fino a quando non risolverà le questioni fisiche con Rosa e forse proprio oggi potrebbe toccare alla bella ballerina finirà sotto la lente. Dall’altra parte c’è Raffaele che, tornato in casetta, potrebbe dire la sua nuovamente sulle parole di Zerbi che continua a bocciarlo anche quando gli altri lo riempiono di complimenti. Come andrà a finire quindi per lui? Al momento tutti indossano la maglia d’oro ma non tutti arriveranno al serale se le prove si faranno sempre più serrate e se ci saranno professori pronti a remare contro di loro, che sia proprio questo il caso di Raffaele?



