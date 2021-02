Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 17 febbraio: Aka7even come Nigiotti..

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 17 febbraio

Amici 2021 sta mettendo a dura prova la pazienza dei fan di Aka7even. Il cantante spesso riesce a mettersi in mostra per via delle sue qualità canore e artistiche ma ormai da un paio di settimane riesce a mostrarsi solo perché vuole proteggere a tutti i costi la sua Martina, la stessa che stava per silurarlo per Raffaele. Solo quando quest’ultima gli ha detto di no, lei è tornata sui suoi passi e adesso lui cosa vuole fare? Prima voleva sostenere la sfida al posto suo per aiutarla e proteggerla e adesso che lei è arrivata ultima in base ai voti degli insegnanti rispetto agli altri ballerini, sembra addirittura pronto a voler mollare la scuola, ma è davvero così che andrà a finire per loro nella puntata di sabato? Per fortuna la registrazione dovrebbe andare in scena venerdì e questo significa che le cose potrebbero mettersi bene per i fan che potranno sbirciare le prime anticipazioni sperando che il cantante continui il suo percorso nella scuola.

Aka7even come Nigiotti oppure…

Dall’altro lato abbiamo i cantanti. Se ieri abbiamo avuto modo di commentare i voti dei ballerini di Amici 2021 e la graduatoria che ne è venuta fuori in vista del serale, oggi potrebbe toccare proprio ai cantanti e a quel punto le discussioni potrebbero non mancare per via della disparità di vedute su alcuni concorrenti, specie da parte di Rudy Zerbi e di Arisa. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio visto che su Canale5 prima, intorno alle 16.10, e su Italia1 poi, intorno alle 19.00, andrà in onda uno degli ultimi pomeridiani prima della puntata di sabato.



