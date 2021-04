Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 2 aprile: Giulia e Sangiovanni star!

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 2 aprile

Amici 2021 torna in onda oggi con l’ultimo doppio pomeridiano della settimana svelando quindi gli ultimi dettagli del terzo serale in onda sabato sera su Canale5. Le anticipazioni sono state già divulgate sul web ma quello che interessa ai fan oggi è capire quello che succederà in vista del terzo serale e, soprattutto, le già annunciate esibizioni dei primi in classifica. Proprio ieri pomeriggio Maria de Filippi è “entrata” in casetta per mostrare ai ragazzi la classifica di gradimento costruita in base al televoto del pubblico. In particolare, ieri abbiamo scoperto che Giulia è prima nella classifica del ballo (lasciandosi alle spalle Tommaso ben al di sotto però del 10% quindi molto lontana dal suo punteggio che supera il 20%) e che Sangiovanni lo è in quella del canto.

Giulia e Sangiovanni si esibiscono come “premio” per il televoto del pubblico

I due hanno avuto modo di festeggiare ieri in puntata abbracciandosi stretti dopo le rivelazioni e oggi Amici 2021 mostrerà ai fan le loro esibizioni in solitaria in studio. Ma cos’altro vedremo ad Amici 2021? I ragazzi continuano a preparare le prove per sabato sera e sicuramente Rosa è quella più in crisi visto che la ballerina continuerà ad essere presa di mira da Alessandra Celentano in vista del serale e della sua poca competenza nella musica al confronto dei suoi ragazzi a cominciare da Tommaso. Dopo la crisi dei giorni scorsi il ballerino ha scoperto di essere simpatico al pubblico e questo gli ha regalato nuova verve. Sorprese anche per Deddy che proprio ieri ha ricevuto in dono un pianoforte dalla signora Grazia. Cosa succederà oggi pomeriggio? Lo scopriremo alle 16.10 circa su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1.

