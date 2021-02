Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 2 febbraio: la Celentano furiosa?

Amici 2021, anticipazioni puntata oggi, 2 febbraio

Amici 2021 torna in onda anche oggi pomeriggio con un nuovo doppio pomeridiano in cui sentiremo ancora parlare di quello che è successo sabato e, soprattutto, di quello che è l’inizio della settimana per i ragazzi in vista del nuovo appuntamento tra sfide e maglie da difendere. Cosa succederà e come sarà il rientro dei ragazzi in casetta dopo quello che è successo nei giorni scorsi? Al momento sembra proprio che il più infuriato sia proprio il ballerino di Alessandra Celentano, Tommaso, che ha parlato con i suoi compagni di quello che è successo dicendosi certo che andavano presi gli stessi provvedimenti per tutti perché alla fine lui ha sbagliato solo un passo e non si è di certo allontanato nel momento in cui si doveva lavorare all’esercitazione.

Anna Pettinelli incontra Evandro?

Dall’altro lato sentiremo ancora parlare dei cantanti e, in particolare, dei ragazzi di Amici 2021 che sono ancora in bilico. Evandro non è riuscito a portare a casa la certezza della sua maglia e del suo banco e questo rende i suoi fan ancora un po’ suscettibili, oggi sentiremo la Pettinelli cambiare idea? Un confronto tra i due è ormai d’obbligo e il ritorno in casetta potrebbe spianare la strada proprio verso questo tipo di evento. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando Amici 2021 andrà in onda alle 16.10 circa su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1.



