Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 2 marzo: Martina fuori dai giochi?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 2 marzo

Torna in onda oggi pomeriggio Amici 2021 che chiuso i conti con il pomeridiano di sabato e le ultime esibizioni (che hanno visto Alessandro baciare Enula lasciando tutti senza parole), oggi tornerà a parlare di vita nella scuola. Dopo quello che è successo in puntata proprio sabato pomeriggio, i ragazzi torneranno in casetta per prendere atto di quello che è stato detto loro dopo ogni esibizione e, sicuramente, i fan attendono con ansia di capire quale sarà la reazione di Martina Miliddi al fatto che Lorella Cuccarini ha deciso di lasciare ancora la sua maglia sospesa. La bella ballerina sarda è sotto la lente ormai da qualche settimana e se in un primo momento tutto sembrava filare liscio per lei, adesso è tutto cambiato.

Lorella Cuccarini boccia ancora Martina, come reagirà?

Lorella Cuccarini non ha gradito il suo modo di fare e di lasciare le prove uscendo dallo studio come se fosse una diva in grado di fare capricci ma questo sabato ha deciso di lasciare ancora il suo giudizio sospeso e quindi non le ha consegnato la maglia per via della sua esibizione un po’ poco convincente. Cosa dirà adesso quando tornerà in casetta e ci sarà modo di vederla di nuovo faccia a faccia con la sua insegnante ad Amici 2021? Al momento non lo sappiamo ancora ma sicuramente più di uno dei ragazzi avrà qualcosa da dire per via di quello che è successo sabato, la stessa Enula sembra non aver gradito il bacio di Alessandro davanti a tutti. Finiranno per litigare una volta tornati a casa? Le nostre domande troveranno risposta solo oggi pomeriggio nel pomeridiano in onda alle 16.10 circa su Canale5 e in quello delle 19.00 su Italia1.



