Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 21 aprile: Deddy e Aka in bilico?

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 21 aprile

Serena e Alessandro rischiano grosso nel prossimo serale di Amici 2021? Proprio domani pomeriggio si registrerà la nuova puntata e questo significa che qualcuno finirà alla porta. Dopo Rosa e Martina toccherà di nuovo alla danza o sarà la volta di un cantante lasciare la scuola? In bilico ci sono Deddy e Aka7even, almeno se teniamo conto delle ultime classifiche e il volere dei giudici, ma spesso è finito nei guai anche Raffaele che adesso si prepara ad affrontare i suoi compagni in una serie di guanti di sfida che metteranno tutti a rischio. Diminuendo i ragazzi, aumentano le prove e quindi anche il rischio di andare fuori. Ma a chi toccherà questa volta?

Enula e Alessandro Di Cavallo sono fidanzati?/ Dopo Amici, lei svela la verità

Deddy e Aka7even in bilico?

Dopo le anticipazioni di Amici 2021 rivelate ieri tra i guanti di sfida di danza e quelli di ballo, oggi si tornerà a parlare di prove e nuove assegnazioni e in crisi potrebbero finire proprio i due cantanti a rischio ovvero Aka7even, fresco dell’uscita di scena di Martina, e Deddy che, invece, ha perso al sua Rosa una settimana prima. Le coppie sono ormai scoppiate ad Amici 2021 e ai due toccherà non solo fare il conto con questo ma anche con la possibilità che ci siano prove che li metteranno a dura prova e, magari, a rischio eliminazione. I due hanno festeggiato il successo di Sangiovanni, l’unico pronto a spuntarla con la sua Giulia, toccherà anche a loro lo stesso successo nelle prossime settimane? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando Amici 2021 tornerà in onda alle 16.10 circa su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1.

