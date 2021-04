Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 23 aprile: Alessandro pronto per..

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 23 aprile

Amici 2021 torna in onda domani sera con una nuova puntata e un’altra eliminazione ma, fino ad allora, avremo a che fare con il doppio pomeridiano di oggi, 23 aprile, che in onda alle 16.10 e le 19.00, svelerà gli ultimi dettagli del serale. Ma cosa succederà? Il reparto più in subbuglio sembra essere proprio quello del ballo. Dopo l’eliminazione di Martina, il cerchio si stringe e adesso sì che i migliori di questa edizione, tranne qualche chicca nel settore canto, dovranno vedersela per uno scontro all’ultimo sangue che ha mandato in tilt già Samuele Barbetta. Il ballerino di Veronica Peparini continua ad essere in crisi per via di quello che non riesce a fare quando esce dalla sua zona comfort e questo mette spesso la stessa prof davanti ad una serie di scelte e di consigli, cosa ne sarà di Samuele in quest’ultima sezione di Amici 2021?

Giulia e il comparto ballo sotto stress ad Amici 2021?

Dall’altro lato abbiamo Giulia, la possibile vincitrice di questa edizione che dovrà vedersela di nuovo con nuove esibizioni e, in particolare, di un’altra coreografia in coppia con l’amico e collega Samuele, come andrà questa volta la loro performance ad Amici 2021? Non mancheranno poi le assegnazioni per i cantanti che continuano e mietere successi e che proprio in settimana ha visto Sangiovanni festeggiare i suoi successi proprio come è successo ad Aka7even, anche lui con vendite record. Sarà questa la spinta giusta per vedere il cantante trionfare domani sera nel nuovo serale? Lo scopriremo solo tra qualche ora con la doppia puntata del pomeriggio.

