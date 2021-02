Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio: la verità su Martina è..

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 23 febbraio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con un doppio pomeridiano, uno alle 16.10 circa e uno alle 19.00 in versione xxl su Italia1, riprendendo finalmente dal dopo puntata di sabato (di cui parte è andata in onda ancora ieri). Cantanti e ballerini torneranno nella casona per iniziare a condividere la loro vita di nuovo dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi ovvero la messa in discussione di alcuni di loro a partire da Martina. La ballerina sarda è finita nei guai non solo per via della classifica in cui appare ultima ma anche per via di tutto quello che è successo in puntata quando la sua maglia è stata messa in discussione. Anche Lorella Cuccarini sembra ormai in crisi riguardo alla sua ex pupilla e il pubblico è pronto ad inveire contro di lei proprio per questo suo comportamento ambiguo: perché convincerla di poter fare tanto se non ne era in grado?

Martina Milliddi eliminata ad Amici 2021?

La maglia in discussione potrebbe spingere Martina Miliddi ad agire finalmente e mettersi in gioco ma proprio lei potrebbe essere al centro dei due pomeridiano di Amici 2021. Dall’altro lato, invece, ci sarà Raffaele. Il cantante continua a non convincere Rudy Zerbi che rischia davvero di metterlo con le spalle al muro nelle prossime settimane ad un passo dal serale di Amici 2021. Cosa succederà e come andrà a finire per i due che sabato sono finiti in discussione e in mezzo alle liti dei professori? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.



