Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Martina e Rosa esploderanno?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 23 marzo

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con un doppio pomeridiano in cui sentiremo parlare ancora di serale e di quello che è successo subito dopo la prima puntata, il momento in cui i ragazzi sono tornati in casetta e hanno scoperto che presto per loro sarebbe arrivato il momento di pensare già al resto, ovvero il secondo serale. In casa sono arrivati subito i guanti di sfida e i più agguerriti sono come sempre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In particolare la prof ha deciso di mettere a dura prova proprio le ballerine Rosa e Martina che, nonostante i suoi attacchi, sono state difese dalla giuria e in particolare da Stefano de Martino che si è beccato una ramanzina da parte della prof in pieno stile scuola di Amici. Alla fine le due, nonostante i ballottaggi, sono tornate in casetta ma per loro si prospettano altre dure prove per riuscire a rimanere a galla nel secondo serale del programma.

AMICI 2021, ED. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: i nuovi guanti di sfida

Rosa e Martina ancora in bilico

Non c’è bisogno di dire che che Martina e Rosa sono le possibili nuove vittime del serale di Amici 2021 perché graziate alla prima puntata e quindi papabili eliminate del secondo. La registrazione di giovedì pomeriggio, se confermato, potrà mettere fine alla loro permanenza nella scuola o, magari, in barba a quello che dice la Celentano, le due saranno di nuovo salve magari a discapito di ballerini come Serena che lei continua a portare in alto. Quali saranno le nuove sfide dei ragazzi e cosa sarà assegnato loto? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando il programma andrà in onda prima su Canale5 e poi su Italia1.

LEGGI ANCHE:

Ibla sfida Enula ad Amici 2021/ "La batto con un pezzo come Bocca di rosa"Eliminati Amici 2021 Serale e Pagelle/ Gaia ed Esa penalizzati da strategie? Enula...

© RIPRODUZIONE RISERVATA